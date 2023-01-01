Олег Антонов В школах Пермского края установлено 77 «парт героев» в память погибших в СВО военнослужащих Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Руководитель пермского отделения фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий призвал серьёзно относиться к вопросу увековечения памяти погибших участников СВО. По его словам, сейчас в фонде изучают десятки инициатив ветеранских организаций, посвящённых данному вопросу. И они приветствуются. Однако, обращает внимание Строгий, надо понимать, кем направляется ходатайство об увековечении памяти, кем согласовывается решение об этом, кем оно принимается и, конечно, как воплощается.

Среди предложений об увековечении памяти погибших в ходе СВО жителей Прикамья — создание мемориалов на Аллее Героев в Перми, высадка скверов и парков, установка мемориальных досок.

Также развивается проект «Парта героя». Только в 2022 году в школах Прикамья открыто 77 ученических столов, за которыми в своё время сидели участники боевых действий.

Напомним, количество военнослужащих — жителей Пермского края, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, не раскрывается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.