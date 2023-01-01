К сентябрю в Пермском крае разработают правила противодействия беспилотникам Поделиться Твитнуть

Принято решение к сентябрю 2023 года разработать и утвердить правила использования систем противодействия БПЛА (беспилотникам) на территории Пермского края. Об этом сообщили в минтербезе региона.

Вопрос обсуждался на рабочем совещании с участием первого замминистра территориальной безопасности Прикамья Альберта Марданова, представителей администрации губернатора, силовых министерств и ведомств, организаций и предприятий.

На заседании рассматривался широкий спектр проблем, касающихся правового регулирования порядка использования и применения беспилотных летательных аппаратов, организации обучения операторов БПЛА и операторов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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