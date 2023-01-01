В день ВМФ моряков не пустят на набережную Перми Отменяется и традиционная прогулка на теплоходе Поделиться Твитнуть

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В празднование Дня ВМФ в Перми 30 июля 2023 года внесены существенные коррективы. В другое место переносится традиционный митинг ветеранов Военно-морского флота. который обычно проводится у Речного вокзала на пермской набережной, также не состоится и двухчасовой круиз по Каме.

Как пояснил руководитель Пермского регионального отделения «Общероссийского движения поддержки флота» Андрей Гониченко, изменения связаны с тем, что в этом году 30 июля на набережной Камы будут проходить всероссийские соревнования по триатлону, поэтому вся набережная будет занята под это мероприятие, а акватория будет использоваться под заплывы в рамках этой спортивной дисциплины, и поэтому для речных судов вводится запрет на передвижение.

В связи с этим празднование Дня ВМФ в Перми 30 июля пройдёт по другому сценарию.

Так, в 11.00 митинг ветеранов ВМФ и морской пехоты состоится у памятника «Солдат России» (на пересечении улиц Сибирской и Швецова).

Затем в 12.00 в Доме учителя (ул. Сибирская, 12) начнётся праздничный концерт «Море зовёт».

«Просим всех ветеранов понять ситуацию и в этом году провести праздник согласно сложившимся условиям. А на следующий год, мы уверены, День ВМФ в Перми пройдёт согласно пермским традициям», — призвал Андрей Гониченко.

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