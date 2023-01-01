Максим Артамонов В России Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% Она не повышалась с сентября прошлого года Поделиться Твитнуть

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Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

По прогнозу Центробанка, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 году составит 5-6,5% и вернётся к 4% в 2024 году.

В то же время, в ЦБ отметили, что допускается возможность и последующего повышения ставки во время ближайших заседаний по стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.

«Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания», — пояснили в Центробанке.

В Банке России считают, что восстановительная фаза развития отечественной экономики в целом уже завершена.

Напомним, ставка на уровне 7,5% держалась с сентября 2022 года.

Следующее заседание ЦБ, посвящённое вопросу об уровне ключевой ставки, состоится 15 сентября 2023 года.





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