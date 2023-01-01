Алёна Бронникова Центробанк снизил прогноз по уровню инфляции Ключевая ставка сохранилась на уровне 7,5% Поделиться Твитнуть

Руководство Банка России приняло 28 апреля решение в пятый раз сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Несмотря на то, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, они остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились, но вместе с ценовыми ожиданиями предприятий продолжают сохраняться на повышенном уровне. Вместе с тем, экономическая активность показала более быстрый рост по сравнению с февральскими прогнозами. В целом баланс рисков существенно не изменился, отмечается в пресс-релизе Центробанка.

По прогнозу, в 2023 году уровень инфляции снизится до 4,5-6,5% и вернётся к показателю 4% в 2024 году. В условиях растущего инфляционного давления на следующих заседаниях ЦБ будет рассматривать рациональность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции около 1% к следующему году и далее.

В целом отмечается увеличение внутреннего спроса и адаптация российской экономики к современным условиям. Риски формируются за счёт ускорения исполнения бюджетных расходов, ухудшения ситуации внешней торговли и состояния рынка труда.

Ставка на уровне 7,5% держится с сентября 2022 года. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, где рассмотрят уровень ключевой ставки, состоится 9 июня 2023 года.





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