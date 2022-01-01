Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России 16 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики.

Ставка на уровне 7,5% держится с середины сентября. В июле Центробанк снижал ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.

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