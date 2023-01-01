Минтранс Прикамья изготовил 60 дорожных знаков для новых территорий России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерством транспорта Пермского края по просьбе администрации Северодонецка (ЛНР) изготовлено 60 дорожных знаков с наименованием населённых пунктов в новых российских территориях. Всего новые знаки появятся в одиннадцати городах и сёлах. В ближайшие дни продукцию безвозмездно передадут муниципалитету. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Знаки необходимы для замены старых указателей на соответствующие российскому ГОСТу. Они выполнены по нормативам, принятым на территории России: по определённым размерам и на светоотражающей пленке.

Напомним, в 2022 году между Пермским краем и Северодонецком подписано соглашение о сотрудничестве. С прошлого года в ЛНР работает гуманитарная миссия волонтёров, строителей и медиков Прикамья.

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