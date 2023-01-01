С начала года в Прикамье забраковано 200 килограммов фруктов и овощей
Нарушители оштрафованы на 190 тысяч рублей
За первое полуогодие 2023 года специалистами регионального управления Роспотребнадзора проверено 318 предприятий, осуществляющих в Пермском крае оборот плодоовощной продукции, забраковано 27 партий фруктов и овощей весом 201,6 кг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Самыми распространёнными нарушениям стали отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям; отсутствие маркировочных ярлыков; несоблюдение условий хранения. На нарушителей наложено 8 штрафов на сумму 190 тыс. руб.
В целях профилактики пищевых отравлений в Роспотребнадзоре предостерегли жителей от покупок овощей, фруктов и ягод вдоль автодорог и на стихийных рынках. «Рекомендуем покупать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли», — заявили санитарные врачи.
Также не стоит приобретать овощи, фрукты, в т.ч. бахчевые (арбузы, дыни), имеющие трещины, надрезы, подгнившие участки.
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