С начала года в Прикамье забраковано 200 килограммов фруктов и овощей Нарушители оштрафованы на 190 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полуогодие 2023 года специалистами регионального управления Роспотребнадзора проверено 318 предприятий, осуществляющих в Пермском крае оборот плодоовощной продукции, забраковано 27 партий фруктов и овощей весом 201,6 кг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самыми распространёнными нарушениям стали отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям; отсутствие маркировочных ярлыков; несоблюдение условий хранения. На нарушителей наложено 8 штрафов на сумму 190 тыс. руб.

В целях профилактики пищевых отравлений в Роспотребнадзоре предостерегли жителей от покупок овощей, фруктов и ягод вдоль автодорог и на стихийных рынках. «Рекомендуем покупать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли», — заявили санитарные врачи.

Также не стоит приобретать овощи, фрукты, в т.ч. бахчевые (арбузы, дыни), имеющие трещины, надрезы, подгнившие участки.

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