В центре Перми 22 июля ограничат движение транспорта В случае большого скопления пешеходов могут закрыть участок улицы Ленина Поделиться Твитнуть

В связи с проведением 22 июля на пермской эспланаде концерта Александра Иванова и группы «Рондо» может быть ограничено движение автотранспорта на участках центральных улиц.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в случае большого скопления пешеходов с 20:30 до 23:00 возможно закрытие для машин участка ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Куйбышева и участка ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова.

Кроме того, на время проведения фестиваля «Танцуй. Открывай» с 23:00 21 июля до 23:00 22 июля будет временно запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта (кроме автобусов и транспортных средств, перевозящих инвалидов) на чётной стороне ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Куйбышева и на нечётной стороне участка ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Попова.

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