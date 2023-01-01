В центре Перми 22 июля с концертом выступят Александр Иванов и группа «Рондо» Поделиться Твитнуть

Александр Иванов / фото: rockweek.ru

В субботу, 22 июля, на главной сцене фестиваля «Город встреч» на пермской эспланаде в 21:30 начнётся концерт легендарного рок-исполнителя Александра Иванова и группы «Рондо» (0+). Об этом сообщили в краевой администрации.

Представление станет только частью продолжающегося проекта «Танцуй.Открывай». Так, перед концертом с 15:00 на эспланаде состоятся шоу-выступления, мастер-классы и танцы на площади со всеми желающими. Зрителей приглашают прийти на эспланаду в одежде, вдохновлённой фильмом и модой времён «Стиляг». А в 19:30 начнётся «Милонга Open Air», где прозвучит музыка из фильмов 1950-1990-х годов.

В воскресенье с 15.00 и до вечера гостям фестиваля представится возможность потанцевать латиноамериканские танцы. Запланированы и другие мероприятия.

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