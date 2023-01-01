В выходные на эспланаде в Перми выступит группа «Рондо» Выступление пройдёт в рамках фестиваля «Город встреч» Поделиться Твитнуть

В рамках фестиваля «Город встреч» продолжается проект «Танцуй.Открывай» — в выходные, 22 и 23 июля, на эспланаде у Законодательного собрания пройдут танцевальные вечера, мастер-классы и массовые танцы на площади.

В субботу с 15.00 организаторы предлагают гостям фестиваля прийти на эспланаду одетыми в духе фильма «Стиляги» и субкультурной моды того времени. Девушкам подойдут пышные юбки-клеш в горошек (и не только), а для мужчин уместными будут яркие пиджаки, рубашки, брюки и галстуки.

В 19.30 начнётся «Милонга Open Air» с танцорами и всеми пришедшими зрителями под музыку из фильмов 1950-1990-х, а в 21.30 на сцену выйдут исполнитель «Боже, какой пустяк» и «Тоже является частью Вселенной» Александр Иванов и группа «Рондо».

В воскресенье, 23 июля, программа также намечена с 15.00. В течение дня и вечера пройдут шоу-номера и мастер-классы «социальных танцев», рассчитанные не только на профессионалов, но и людей без подготовки, готовых стать частью «танцующей площади», общаться и обмениваться эмоциями. В этот день на сцене и площади будут латиноамериканские танцы, бачата, сальса, меренга.

В оба дня выступать на сцене, проводить мастер-классы и организовывать с гостями «Города встреч» «танцевальную площадь» будут студии DanceLife и GromovShow.

Отметим, что ранее анонсированные события на парковке у ТРЦ «Планета» по техническим причинам переносятся на более поздний срок. Программа будет анонсирована дополнительно.

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