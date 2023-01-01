В МЧС рассказали о столбе дыма на пермском заводе «Протон-ПМ» ЧС не зафиксировано Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В управлении МЧС по Пермскому краю прокомментировали сообщения в соцсетях о происшествии на территории завода «Протон-ПМ» в Новых Лядах 20 июля. В пабликах появились фото и видео столба белого дыма в районе предприятия. Люди писали, что была слышна сработавшая сигнализация у автомобилей.

В ведомстве отметили, что ни взрыва, ни пожара на заводе в четверг не зафиксировано. «Был технологический процесс на предприятии», — рассказали в МЧС.

ОАО «Протон-ПМ» — завод по производству двигателей и тяжелого машиностроения. Создан в 1958 году как специализированное отделение завода № 19 им. И. В. Сталина по производству ракетного двигателя РД-214. В 1964 году он был выделен в отдельное предприятие. В последующие годы компания расширила производство газотурбинных электростанций.





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