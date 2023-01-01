В Перми официально переименована остановка общественного транспорта «Авиаучилище»
С этой недели она зазывается «Пермский институт ФСИН России»
Постановлением администрации Перми от 18 июля 2023 года остановочный пункт «Авиаучилище» по ул. Карпинского (в оба направления) переименован в «Пермский институт ФСИН России». Решение вступило в силу со дня опубликования.
Департаменту транспорта администрации города документом предписывается обеспечить внесение соответствующих изменений в пути следования муниципальных маршрутов.
Расходы же по изготовлению навигационных информационных табличек, фриз-вывесок остановочного пункта «Пермский институт ФСИН России», а также актуализация навигационной информации на иных остановочных пунктах и павильонах, на которых имеется упоминание об остановочном пункте «Авиаучилище», возложены на региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Пермскому краю.
Напомним, вопрос переименования остановки обсуждался на заседании совета по топонимике в мае. Инициатива Пермского института ФСИН России была членами совета поддержана.
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