В Перми официально переименована остановка общественного транспорта «Авиаучилище» С этой недели она зазывается «Пермский институт ФСИН России» Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Постановлением администрации Перми от 18 июля 2023 года остановочный пункт «Авиаучилище» по ул. Карпинского (в оба направления) переименован в «Пермский институт ФСИН России». Решение вступило в силу со дня опубликования.

Департаменту транспорта администрации города документом предписывается обеспечить внесение соответствующих изменений в пути следования муниципальных маршрутов.

Расходы же по изготовлению навигационных информационных табличек, фриз-вывесок остановочного пункта «Пермский институт ФСИН России», а также актуализация навигационной информации на иных остановочных пунктах и павильонах, на которых имеется упоминание об остановочном пункте «Авиаучилище», возложены на региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Пермскому краю.

Напомним, вопрос переименования остановки обсуждался на заседании совета по топонимике в мае. Инициатива Пермского института ФСИН России была членами совета поддержана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.