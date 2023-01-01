Максим Артамонов В Перми организаторов нарколаборатории приговорили к 16 годам колонии Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд вынес приговор отношении двух пермяков, которых обвинили в нескольких эпизодах по статьям о незаконном приобретении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что участники преступной группы были задержаны ещё 1 декабря 2022 года. Они организовали целую лабораторию по производству мефедрона с целью сбыта. У мужчин изъяли 3,2 кг наркотиков, а также спецоборудование для их производства, реагенты и прекурсоры.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотиков), ч. 1 ст. 228.3 (незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков) Уголовного кодекса РФ.

По решению суда обоих подсудимых приговорили к 16 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённые должны выплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми осудили девятерых жителей Перми и Свердловской области — двух женщин и семи мужчин, которых обвинили в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Их приговорили к различным срокам заключения — от 10 до 17 лет. Осуждённые с 2018 года создали преступное сообщество и торговали наркотиками в Интернете. Запрещённые вещества они сбывали на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Оренбургской, Свердловской и Кировской областей.

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