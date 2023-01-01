Максим Артамонов В Прикамье осудили группу наркодилеров из девяти человек Им вынесены приговоры от 10 до 17 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

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Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении девяти жителей Перми и Свердловской области — двух женщин и семи мужчин, которых обвинили в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Их приговорили к различным срокам заключения — от 10 до 17 лет. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как установил суд, обвиняемые действовали под руководством неустановленного пока следствием лица, объединившись 2018 году в преступное сообщество. Преступная группа торговала наркотиками в Сети, сбывая их на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Оренбургской, Свердловской и Кировской областей.

В преступном сообществе был целый штат работников: операторы, фасовщики, закладчики, курьеры и бухгалтеры. Для финансовой бухгалтерии использовались электронные кошельки, куда поступала оплата за проданный товар и выдавалась «зарплата».

В сентябре 2019 года оперативники провели обыск склада в Перми. Там было изъято более шести видов наркотиков и психотропов общим весом 8,5 кг (амфетамин, кокаин и другие).

По решению суда мужчин приговорили к различным срокам лишения свободы — от 10 до 17 лет. Также они должны выплатить штрафы от 400 тыс. до 150 тыс. руб. Женщинам назначено наказание в виде лишения свободы 14 лет и 13 лет со штрафом 400 тыс. руб. каждой, а также ограничение свободы на срок 11 месяцев и 1 год. У них есть несовершеннолетние дети, поэтому приговор отсрочен до достижения детьми 14-летнего возраста.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении остальных членов сообщества, в том числе организатора, выделено в отдельное производство.

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