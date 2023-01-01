Алёна Бронникова В Перми и Краснокамске появятся зарядные станции «Берёза» для электросудов Их стоимость оценили в 64 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Власти Пермского края объявили конкурс на поставку двух автоматизированных зарядных станций «Берёза». По информации на госуслугах, начальная цена закупки — 64 млн руб.

Одна зарядная станция будет установлена в Перми по ул. Монастырской, 2 к1, вторая появится на причале в Краснокамске. Устройство «Берёза» было разработано специально для скоростных катамаранов Ecocruise.

Согласно опубликованным документам, исполнитель должен будет поставить зарядные станции в течение 90 дней с даты заключения договора. Гарантия на них должна быть не менее 24 месяцев. Заявки на участие принимаются до 27 июля, конкурс состоится в последний день текущего месяца. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Напомним, АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) и российская IT- компания Sitronics Group, занимающаяся разработкой зарядных станций, в июне подписали договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь». Судостроительное предприятие Emperium, входящее в компанию, первым в России запустило серийное производство пассажирских электросудов. Сообщалось, что в этом году они выйдут на маршруты в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, в планах — и в Перми.





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