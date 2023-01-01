В Кировском районе Перми готовятся запустить новый автобусный маршрут № 66 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Гортранс прорабатывает запуск нового автобусного маршрута № 66 в Кировском районе Перми. Он позволит улучшить транспортную доступность м/р Налимиха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дата запуска будет названа после строительства разворотной площадки и разработки необходимой документации.

Отмечается, что маршрут планируется запустить с остановками в любом не запрещённом правилами дорожного движения месте. В качестве конечной точки рассматривается перекресток улиц Налимихинской и Грушевой (там обустроят площадку для разворота).

На линии будут курсировать два автобуса малого класса с пиковым интервалом около 20 минут.

«Несмотря на малый класс автобусов, они не будут маршрутными такси. Пассажиры смогут воспользоваться всеми видами проездных, а также оплатить проезд наличными, транспортной или банковской картой по обычному городскому тарифу», — пояснили в мэрии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.