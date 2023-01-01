За неявку по повестке в военкомат предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей
Неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе может караться полумиллионными штрафами
Комитет Госдумы РФ по госстроительству одобрил несколько поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в десятки раз увеличивающих штрафы за неявку в военкоматы или неоповещение об изменении разного рода персональных данных.
Так, если гражданин не явится по повестке военкомата без уважительной причины, то его оштрафуют на 40-50 тыс. руб. (сейчас — до 3 тыс. руб.). Если гражданин не сообщит в комиссариат об изменении семейного положения, места работы, места жительства, образования или о выезде из страны на срок более шести месяцев, ему грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб. (сейчас — до 3 тыс. руб.).
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