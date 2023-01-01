За неявку по повестке в военкомат предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей Неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе может караться полумиллионными штрафами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет Госдумы РФ по госстроительству одобрил несколько поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в десятки раз увеличивающих штрафы за неявку в военкоматы или неоповещение об изменении разного рода персональных данных.

Так, если гражданин не явится по повестке военкомата без уважительной причины, то его оштрафуют на 40-50 тыс. руб. (сейчас — до 3 тыс. руб.). Если гражданин не сообщит в комиссариат об изменении семейного положения, места работы, места жительства, образования или о выезде из страны на срок более шести месяцев, ему грозит штраф от 10 до 20 тыс. руб. (сейчас — до 3 тыс. руб.).

С 3 до 25 тыс. руб. хотят увеличить штрафы за уклонение от медобследования, умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Также кодекс предлагается дополнить статьей 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». По ней несвоевременное оповещение граждан, подлежащих призыву по мобилизации, либо неоказание содействия в явке на сборный пункт грозит штрафами для должностных лиц — до 80 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб.

Штраф за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих постановке на воинский учет, хотят поднять до 400 тыс. руб.

Поправки приняты при подготовке к рассмотрению во втором чтении.

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