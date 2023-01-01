Алёна Бронникова Пермский благотворительный фонд помог освобождённым из украинского плена военнослужащим «Добровольцы Донбасса» единственными откликнулись на просьбу о помощи 94 бойцов Поделиться Твитнуть

Фото: скрин видео "Благотворительный фонд "Добровольцы Донбасса", сайт "ВКонтакте"

Волонтёры пермского благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» помогли обеспечить необходимыми вещами 94 российских военных, которых вызволили из украинского плена путём обмена 11 июня. На тот момент участники СВО проходили реабилитацию в Московской области.

«В сообщество благотворительного фонда пришло обращение от бойцов с запросом поддержки. Прочитав сообщение, президент фонда незамедлительно принял решение отправиться к военнослужащим, чтобы доставить им небольшую посылку и понять, в чём ещё нуждаются эти вчерашние военнопленные, освобождённые и продолжающие служить в армии, находящиеся в Подмосковье», — сообщила организация на своей странице «ВКонтакте».

В конце июня глава Фонда Вячеслав Лучников прибыл на место с гуманитарной помощью. Как отмечают в организации, бойцы находятся на армейском довольствии, но нуждаются в некоторых вещах. Через неделю, 5 июля, волонтёры докупили остальное: личные вещи, предметы гигиены и другие принадлежности, — и доставили их в часть, где были размещены бывшие военнопленные.

Как рассказали «Новому компаньону» в благотворительном фонде, «Добровольцы Донбасса» единственными откликнулись на просьбу. Военные поблагодарили волонтёров за внимание и поддержку. После реабилитации они вернутся на СВО.

В начале июля после обмена военнопленными между Россией и Украиной, ещё 45 человек вернулись на родину. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко уточнил, что жителей региона среди них нет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.