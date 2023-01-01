В Перми начали сносить аварийный дом по улице Коминтерна, 12 Ранее в четырёхэтажном здании проживали более 260 человек Поделиться Твитнуть

В Перми начался снос расселённого многоквартирного аварийного дома № 12 по ул. Коминтерна в Свердловском районе. Это четырёхэтажное здание, в котором проживали 263 чел. Все они уже либо переехали в новое жильё, либо получили денежное возмещение. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений горадминистрации.

В мэрии напомнили, что сейчас также продолжается демонтаж аварийного дома № 38 по ул. Юнг Прикамья, затем начнётся снос многоквартирных домов № 27, 29 и 31 по ул. Адмирала Ушакова вокруг детского сада «Симфония». Освобождённые земельные участки передадут для строительства новых жилых домов и соцобъектов, либо для устройства мест отдыха.

Сообщается также, что с начала года в Перми снесено уже 25 аварийных домов.

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