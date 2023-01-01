Суд наказал вернувшегося в Пермь из зоны СВО бывшего бойца ЧВК «Вагнер»
Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел ходатайства ФСИН об ужесточении вида наказания бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» 30-летнему Ивану Балабанову. Прокурор настаивала на шести месяцах заключения, но в итоге военнослужащий был приговорён к 177 часам общественных работ.
Ранее Блабанов уже приговаривался к общественным работам за хулиганство. Но, не отбыв до конца наказание, вступил в частную военную компанию и отправился на СВО на Украине.
Вернувшись из зоны боевых действий, он явился в уголовно-исполнительную инспекцию, чтобы показать справку об участии в спецоперации. Там он и был задержан. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
«Родине показалось мало командировки в зону СВО и боец по решению суда будет вынужден отработать 177 часов на благо общества, — комментирует случай телеграм-канал «Прикамские витязи». — Надо так надо, главное на свободе теперь, а дальше разберёмся. Своих никому не отдадим, за руки держаться будем. Своих не бросаем».
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