Молодёжный парламент Пермского края предложил расширить возможности получения именных стипендий Это первая законодательная инициатива молпарламента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Молодежный парламент Прикамья выступил с первой законодательной инициативой. Она касается получения студентами именных стипендий Пермского края. Парламентарии предлагают изменить критерии отбора при назначении стипендии, а именно увеличить процент допустимых оценок «хорошо» с 5% до 25%.

Как считает автор инициативы, зампредседателя краевого Молодежного парламента Александра Умнова, изменения станут дополнительным стимулом для студентов к учебным и научным достижениям.

В ближайшее время инициативу направят на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.

«Несправедливо, когда из-за четверки по физкультуре талантливые и смышленые студенты не могут претендовать на повышенную именную стипендию», — поддержал членов Молодёжного парламента региона в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его мнению, сейчас условия для получения именных стипендий действительно строгие. Из-за чего многие старшекурсники, которые параллельно занимаются серьезной научной деятельностью и побеждают в олимпиадах, до критериев стипендии не дотягивают.

«Со своей стороны обязательно поддержим это предложение. А Молодежный парламент поздравляю с принятием первой законодательной инициативы!» — добавил глава региона.

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