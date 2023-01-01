В Пермь приехали более 100 школьников из ДНР Они станут участниками 11-дневной профильной смены в пермском педуниверситете Поделиться Твитнуть

В Пермь прибыла первая в этом году группа школьников из Донецкой народной республики. Более 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет станут участниками университетской образовательной смены в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Смена рассчитана на 11 дней. В программе — экскурсии по городу и достопримечательным местам края, знакомство с вузами Перми, культурные мероприятия и профессиональные пробы.

Ожидается, что вторая смена со школьниками из новых регионов России пройдёт в Перми со 2 по 12 августа.





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