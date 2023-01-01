Движение патриотов «Зов Народа» просит запретить проведение секс-фестиваля в Перми Обращение направлено в СКР Поделиться Твитнуть

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Общественное движение патриотов «Зов Народа» опубликовало на своих страницах в соцсетях открытое обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой запретить проведение в Перми БДСМ-фестиваля, который, по данным СМИ, должен состояться с 28 по 30 июля.

Члены движения заявили, что к ним обратились горожане, переживающие за своих детей, которые могут потерять правильные нравственные ориентиры. Организаторов же секс-фестиваля они обвинили в разложении граждан России, пропаганде проституции и аморального образа жизни.

Авторы обращения также задаются вопросом, как возможно, что в период специальной военной операции, когда Россия отстаивает традиционные ценности, в Перми собираются проводить мероприятие, подрывающее нравственные основы страны.

Напомним, в ноябре прошлого года всё тот же «Зов Народа» выступил против проведения в пермском ночном клубе The Friends тематической вечеринки «Бал сатаны», посвященной Хеллоуину.

Члены движения обратились с призывом к депутату Госдумы РФ Виталию Милонову, а тот попросил прокурора Пермского края провести проверку на наличие в действиях администраторов страниц пермского ночного клуба в соцсетях публичных призывов к экстремистской деятельности.

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