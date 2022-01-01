Максим Артамонов Прокуратура по просьбе депутата Госдумы проверит пермский ночной клуб на экстремизм В развлекательном заведении прошла тематическая вечеринка «Бал сатаны» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил запрос прокурору Пермского края и попросил провести проверку на наличие в действиях администраторов страниц пермского ночного клуба The Friends в соцсетях публичных призывов к экстремистской деятельности и действиям, направленным на возбуждение ненависти либо вражды.

Поводом для обращения стала тематическая вечеринка «Бал сатаны», которая прошла в клубе 30 октября. Общественное движение «Зов Народа» опубликовало информацию на своей странице в соцсетях и направило жалобу депутату Госдумы.

Сам Милонов в обращении в прокуратуру написал, что получил обращение от жителей Пермского края, которые сообщили о вечеринке в ночном клубе, где «осуществлялось глумление над христианской символикой и попрание традиционных нравственных ценностей, а также восхваление сатаны, который является противником Бога, указанного в Конституции Российской Федерации».

В клубе The Friends утверждают, что ничего противозаконного не совершали.

«Это была тематическая вечеринка, впрочем, как и на День святого Валентина или на Новый год, когда мы переодеваемся Дедом Морозом и Снегурочкой. Ничего неэтичного не было, оскорбления чьих-то чувств — точно нет, пропаганда служения сатане — полный бред. Повод высосан из пальца», — прокомментировали ситуацию представители клуба изданию «Подъём».

«Зов Народа» позиционирует себя как общественное движение, основная цель которого — «защита населения, возрождение России, её традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории».

Среди основных направлений деятельности организации значится правозащита (юридическая помощь), защита истории, развитие духовности, нравственности и института семьи, культурно-спортивная пропаганда и подготовка новых лидеров в политике.

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