Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский балет отправляется в Крым В качестве премьера в пермском «Лебедином озере» выступит Сергей Полунин Поделиться Твитнуть

Пермская балетная труппа примет участие в VII международном фестивале оперы и балета «Херсонес Таврический». 1, 3, 3 и 4 августа на территории древнего Херсонеса — историко-археологического музея-заповедника в Севастополе — будет показано «Лебединое озеро» в авторской редакции Алексея Мирошниченко.

В главных партиях выступят не пермские солисты, а Сергей Полунин, названный на сайте фестиваля «всемирно известным артистом балета», и солистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова. Это неудивительно, учитывая, что Полунин — директор Севастопольского театра оперы и балета, а Рыжкова — его приглашённая солистка.

Выступление состоится в сопровождении оркестра Пермской оперы под управлением Владимира Ткаченко.

В Министерстве культуры Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что балет едет в Крым по приглашению организаторов фестиваля. В прежние годы там уже выступали ведущие музыкальные театры России, в том числе Большой и Мариинский.

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