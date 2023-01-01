За уклонение от армии задержан бывший нападающий пермского ХК «Молот» Владислав Григорьев скрывался в Москве Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

В понедельник, 17 июля, в Москве правоохранительными органами задержан 20-летний бывший нападающий пермского хоккейного клуба «Молот» Владислав Григорьев. В конце апреля этого года против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в армии. Спортсмена доставили в отделение полиции.

О задержании пермяка сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он пояснил агентству, что дело против Григорьева возбуждено по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Мужчина получил повестку в армию ещё в осенний призыв прошлого года, но сбежал. В соцсетях Владислав написал, что уехал из России и не знает когда вернётся. 11 июля его объявили в федеральный розыск.

Издание сообщило, что отец Григорьева является в Перми крупным бизнесменом. Сам Владислав выступал за пермский ХК «Молот», был нападающим, неоднократно становился лучшим бомбардиром молодежных турниров. Несколько лет назад по неизвестным причинам он закончил карьеру хоккеиста.

Статья, которая вменяется молодому человеку, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.