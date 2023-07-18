Пермские строители завершили ремонт ещё двух жилых домов в Северодонецке Поделиться Твитнуть

Cтроители из Пермского края завершили ремонтные работы двух четырехэтажных многоквартирных жилых домов в Северодонецке. Рабочие восстановили кровлю зданий, заменили двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, сообщили в Минстрое Прикамья.

Пермские проектные организации предварительно выполнили обследования домов, выявили дефекты и повреждения, что позволило определить запас прочности зданий и их пригодность для восстановления.

Ранее здесь при участии строителей из Прикамья были восстановлены школа и детский сад, а также четыре многоквартирных дома.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что прикамцы не остаются в стороне и прилагают все усилия, чтобы помочь жителям Северодонецка. Ремонтируют садики и школы, жилые дома, восстанавливают коммунальную инфраструктуру, собирают гуманитарные грузы. Медики из Пермского края оказывают необходимую помощь всем нуждающимся, а дети из Северодонецка приезжают в Пермский край на отдых и оздоровление.

«Нам предстоит еще много работы, но изменения к лучшему уже видны. Вместе обязательно вернем Северодонецк к мирной жизни», — отметил Дмитрий Махонин.

В Северодонецке также завершены работы по ремонту паспортно-визового центра. Восстановлена входная группа, заменены оконные конструкции и двери, отремонтирована кровля.

Отметим, что в 2022 году между Пермским краем и Северодонецком было подписано соглашение о сотрудничестве. С прошлого года здесь ежедневно работает гуманитарная миссия, в составе которой волонтеры и строители, помогающие восстанавливать жилье и объекты социнфраструктуры, а также медики и ветеринары. Также в Северодонецк для нужд местных жителей регулярно отправляются партии с гуманитарным грузом, собранные силами прикамцев.

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