Алёна Бронникова В Прикамье завершилась реконструкция трассы Пермь—Ильинский Работы были начаты в 2021 году Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершился последний, третий этап реконструкции автодороги Пермь—Ильинский. Специальная комиссия во время проверки не выявила замечаний, сообщается на сайте регионального правительства.

«На последнем этапе построили кольцевую развязку на перекрестке Пермь—Ильинский—Заозерье. Эта дорога соединяет два крупных микрорайона Перми, направление на Хохловку и является основной для жителей Ильинского. Думаю, многие помнят, какие пробки здесь собирались. Особенно в дачный сезон и во время праздников в этнографическом музее «Хохловка». Проведённая реконструкция сделает дорогу комфортнее и безопаснее», — отметил губернатор Прикамья Дмитий Махонин в своём telegram-канале.

Работы были проведены в три этапа, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первые два этапа по строительству разворотного кольца рядом с Хохловкой и Т-образного перекрёстка на пересечении дороги к музею с автодорогой Пермь—Ильинский завершились в 2022 году. Стоимость третьего этапа составила почти 120 млн руб. О завершении работ по реконструкции стало известно в начале июня 2023 года.





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