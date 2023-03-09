Начался завершающий этап реконструкции автодороги «Пермь — Ильинский» Сейчас специалисты заканчивают переустройство газопровода на участке Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье подрядчик приступил к завершающему этапу масштабной реконструкции на автомобильной дороге «Пермь — Ильинский». Как сообщили в Минтрансе Прикамья, сейчас специалисты заканчивают переустройство газопровода на участке. После этого запланированы работы по укладке асфальтобетона.

По словам ведущего инженера компании-подрядчика Станислава Ершова, в соответствии с проектом на сегодняшний день подрядчик завершил работы по устройству земполотна, установил бортовые камни, подготовил тротуары, практически полностью завершил переустройство коммунальных и инженерных сетей.

«На участке реконструкции уже полностью готовы четыре дождеприемных колодца, в которые будет поступать вода с проезжей части, проходить фильтрацию и по водосбросам будет сливаться в водоотводные кюветы. В ближайшее время поступят специальные сорбентные фильтры, которые будут установлены в колодцы. Также мы завершаем работы по переустройству газопровода, который проходит по территории строительства, после чего начнем укладку асфальта на проезжей части и тротуарах. Работы идут без отставания, в соответствии с утвержденным графиком производства работ», — отметил он.

По информации краевого Минтранса, строительство кольцевой развязки и обустройство прилегающей инфраструктуры на перекрестке Пермь — Ильинский — Заозерье станет финалом масштабной реконструкции на этом направлении. Представители ведомства отметили, что летом текущего года помимо инфраструктуры на участке появится новый кольцевой перекресток, который позволит развести транспортные потоки и повысить безопасность дорожного движения и передвижение пешеходов.

«Потребность в кардинальных изменениях назрела на этом направлении давно: дорога соединяет два больших микрорайона Перми, два популярных туристических направления и является основной для жителей п. Ильинский. Поэтому существующий Т-образный перекресток не справлялся с уровнем и интенсивностью автомобильного траффика, что вело к образованию заторов и высокой концентрации ДТП», — отметили в краевом Минтрансе.

Отдельное внимание при реконструкции подрядчик уделяет вопросам обеспечения безопасности движения. В частности, на проезжей части будет нанесена дорожная разметка термопластиком с применением светоотражающих шариков, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение. Также в этом месте появится наземный пешеходный переход с островками безопасности и наружное освещение — всего здесь будет установлено 18 уличных светильников.

Реконструкцию дороги к Музею-заповеднику «Хохловка» инициировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Работы ведутся при финансовой поддержке краевых властей.

«Музей-заповедник «Хохловка» является особенным туристическим местом, в котором бережно сохранены уникальные образцы местного этнического зодчества. Поэтому очень важно обеспечить безопасные и комфортные условия для того, чтобы стимулировать поток туристов из Прикамья и других регионов», — ранее подчеркивал Дмитрий Махонин.





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