Максим Артамонов Руководитель СКР поручил доложить о расследовании гибели туриста из Пермского края в Челябинской области Мужчина погиб в экстрим-парке Grifon Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели туриста из Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ — Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, 14 июля этого года в экстрим-парке Grifon Челябинской области погиб 34-летний житель Пермского края. Он разбился из-за нарушения правил при запуске людей на аттракцион. Известно, что турист приехал на Большие Притёсы на реке Ай из Пермского края.

По словам очевидцев, на трос допустили сразу двух человек. Сначала на зиплайне спустилась девушка, а затем инструкторы запустили мужчину. Девушку успели отцепить от страховочного троса, но пермяка отправили слишком рано, и времени на подготовку тормозной системы к его приёму не хватило. Он налетел на железную лестницу, откуда спускаются туристы после аттракциона.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Дожидаясь приезда службы МЧС, туристы с медицинским образованием проводили ему сердечно-лёгочную реанимацию. Однако спасатели приехали только спустя час-полтора и уже не могли его спасти.

В парке выразили соболезнования родным погибшего и пояснили, что руководство Grifon оказывает им материальную помощь.

Зиплайн — это спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства с блоками.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.