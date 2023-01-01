Алёна Бронникова
Трасса Пермского марафона прошла международную сертификацию
Теперь установленные рекорды будут официально признаны спортивным сообществом
Трасса Пермского марафона получила международный сертификат на пять лет. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, организаторы получили документы на трассы длиной 21 и 42 километра.
«Для обследования трассы в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом», — сообщается на сайте мэрии.
Благодаря документу в случае установленного рекорда во время Пермского марафона, результат будет официально признан спортивным сообществом, а сам атлет войдёт в историю спорта. Впервые такой сертификат был получен в 2017 году.
Пермский марафон-2023 станет шестым по счёту. Он будет проходить 2 и 3 сентября. В первый день откроет забег для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в честь празднования 300-летнего юбилея Перми дистанция на этом забеге будет увеличена до 300 м. В тот же день пройдёт детский забег на дистанцию 1 км. В этом году символом марафона станет лось — он будет изображён на медалях, которые получат участники. Кроме того, изменятся трассы на 10, 21 и 42 км, их частично возвратят на Комсомольский проспект.
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