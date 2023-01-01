Алёна Бронникова Трасса Пермского марафона прошла международную сертификацию Теперь установленные рекорды будут официально признаны спортивным сообществом Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Трасса Пермского марафона получила международный сертификат на пять лет. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, организаторы получили документы на трассы длиной 21 и 42 километра.

«Для обследования трассы в Пермь приезжал официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. По итогам инспектирования организаторы получили документы о сертификации трасс на 21 и 42 километра, подписанные администратором Международной ассоциации легкоатлетических федераций Хью Джонсом», — сообщается на сайте мэрии.

Благодаря документу в случае установленного рекорда во время Пермского марафона, результат будет официально признан спортивным сообществом, а сам атлет войдёт в историю спорта. Впервые такой сертификат был получен в 2017 году.

Пермский марафон-2023 станет шестым по счёту. Он будет проходить 2 и 3 сентября. В первый день откроет забег для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в честь празднования 300-летнего юбилея Перми дистанция на этом забеге будет увеличена до 300 м. В тот же день пройдёт детский забег на дистанцию 1 км. В этом году символом марафона станет лось — он будет изображён на медалях, которые получат участники. Кроме того, изменятся трассы на 10, 21 и 42 км, их частично возвратят на Комсомольский проспект.





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