В Перми от борщевика дополнительно обработают около 24 га земель Поделиться Твитнуть

В Перми в 2023 году в полтора раза увеличат площадь обработки городских земель от борщевика Сосновского. Об этом заявили в пресс-службе мэрии. Это стало возможно после выделения дополнительных средств из городского бюджета на борьбу с опасным растением. Всего в этом году от борщевика обработают около 70 га городских земель.

Всего в 2023 году от борщевика планировалось обработать 45 га земли, но дополнительно обработают еще около 24 га, чтобы не дать борщевику распространиться.

Дополнительная химическая обработка пройдет во всех районах Перми.

Сообщается уже закончена первичная обработка более 21 га земель. Её проводит специализированная организация с помощью опрыскивателей. Повторная обработка планируется в августе.

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