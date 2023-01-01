Ночью сильные дожди прошли на востоке Пермского края Интенсивные осадки продолжаются севернее краевого центра Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Ночью 19 июля сильные дожди прошли на востоке Пермского края: в Бисере выпало 44 мм осадков, в Губахе 17 мм, в Березниках 10 мм (во всех указанных населённых пунктах дождь продолжается). Ещё более существенные дожди пролились в Свердловской области. Там в ряде территорий за ночь вылилось до 80% месячной нормы осадков.

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, в среду днём зона интенсивных осадков в Прикамье расположится над центральными и северными районами, а в Перми и на юге дожди будут локальными и слабыми, хотя накануне ливни прогнозировались и в краевом центре.

«Перспективы сколько-нибудь существенных дождей (на юге и в Перми — ред.) откладываются до субботы, — отметили в университете. — Таким образом, продолжительность засухи в южных районах края превысит 110 дней, в Перми же последние существенные осадки наблюдались 8 июня».

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