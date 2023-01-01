В Нижегородской области на Волге села на мель баржа с солью из Пермского края Следователи начали проверку Поделиться Твитнуть

фото: следственный комитет России

На Волге в районе города Балахна Нижегородской области села на мель буксируемая теплоходом ОК-44 баржа. На ней по маршруту Соликамск—Тверь перевозился груз технической соли. ЧП случилось 18 июля в 5:30, сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Пострадавших нет. Разлив нефтепродуктов не допущен. В настоящее время судно пытаются снять с мели.

Следком проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам работы следователей будет принято процессуальное решение.

Напомним, в июне «Новый компаньон» писал, что в Астраханской области на мель сел следовавший из Перми в Астрахань теплоход «Павел Бажов». На борту судна было 186 чел., из них 35 детей. Никто не пострадал, снять с мели судно удалось через сутки.

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