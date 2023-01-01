В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение Ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На среду, 19 июля, в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение: в отдельных районах Прикамья ожидаются очень сильные дожди, ливни, крупный град. Об этом сообщили в минтербезе.

В ведомстве обратились к жителям с предупреждением и рекомендовали в связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям советуют строго соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что 19 июля на территорию Пермского края со стороны Свердловской области выйдет частный циклон, который принесёт обильные осадки в ряд восточных, центральных и северных районов. Может выпасть до 30-40 мм, в том числе не исключён сильный дождь и в Перми (в утренние часы). Наиболее вероятны сильные дожди в районе Березников и на востоке края.

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