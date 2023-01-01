Максим Артамонов Основатели приюта «Матроскин» собрали более 2 млн рублей на строительство нового здания Для постройки приюта будет задействована строительная компания Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Строительство нового здания для приюта «Матроскин» может начаться ближе к осени. Его основатели планируют к концу лета заключить договор с администрацией Перми на предоставление земельного участка, который предстоит электрифицировать. Сейчас на строительство собрано уже более 2 млн руб. Об этом «Новому компаньону» рассказала основатель благотворительного фонда «Доброе сердце» и приюта «Матроскин» Галя Море.

По её словам, в первую очередь к будущему зданию нужно подвести электросети.

«Мы на стадии переговоров и будем участвовать в торгах на платное предоставление участка с целью выкупить его, чтобы он стал нашей собственностью. То есть сначала мы можем только арендовать. Участок, который мы хотим получить, к сожалению, не электрифицирован. И, скорее всего, вся сумма, которую мы собрали, пойдёт на электричество, канализацию и водоотведение. Мы заключаем договор как юридическое лицо, нас не обязаны электрифицировать. Подведение одного метра электрического провода стоит 20 тыс. руб.» , — рассказала Галя Море.

Также она отметила, что организаторы приюта будут искать строительную компанию, которая возведёт здание в соответствии со всеми нормами законодательства, предъявляемыми к приютам для животных.

В начале апреля зоозащитники объявили о поиске нового участка под строительство здания для приюта «Матроскин», а в июне они были на встрече в управлении жилищных отношений, где им предложили земельный участок. Сначала им его предоставят на праве краткосрочной аренды, а затем и долгосрочной с правом выкупа. Земля находится возле микрорайона Юбилейный, рядом есть автобусные остановки.

Напомним, летом 2022 года прокуратура Дзержинского района и специалисты Госветинспекции Пермского края провели проверку в приюте. Она проходила по требованию прокуратуры Перми из-за того, что приют расположен в подвале жилого дома, а, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, это запрещено. В связи с этим организаторы «Матроскина» начали искать новое помещение и судиться с прокуратурой. Тогда же организаторы приюта объявили сбор средств на новое помещение, которое соответствовало бы всем требованиям законодательства.

Сейчас продолжается судебная тяжба с прокуратурой, готовится кассационная жалоба — её подадут до конца июля.

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