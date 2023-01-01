Максим Артамонов В Перми две поликлиники и две аптеки участвуют в пилотном проекте по выдаче электронных рецептов Такую технологию планируется распространить на все медучреждения Поделиться Твитнуть

В пилотном проекте по использованию электронных рецептов участвуют две поликлиники Перми и две аптеки. На их базе тестируется технология «Электронный рецепт» для льготных и коммерческих рецептов на лекарства. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Какие именно поликлиники и аптеки участвуют в эксперименте, в ведомстве не уточнили.

Использование технологии заключается в том, что медработик с согласия пациента может выписывать ему рецепт в форме электронного документа. Затем этот рецепт отправляется в мобильное приложение пациента и в аптеку.

В ведомстве отметили, что техническая готовность медучреждений края формировать электронные рецепты сейчас уже реализована. По итогам пилота будут подготовлены соответствующие технические и организационные регламенты для медорганизаций и аптек. Информационная система дорабатывается и полностью сможет заработать к концу этого года.

В прошлом году медучреждения Прикамья подключились к системе «Первый электронный рецепт». Она позволяет врачам выписывать рецепты пациентам на лекарственные препараты в цифровом виде. Дополнительно система может проанализировать всю информацию о предыдущих назначениях, схеме приёма, дозировках и совместимости. В мае этого года краевое правительство приняло постановление, которое позволяет использовать электронные рецепты. Они будут равноценны традиционным рецептам на бумаге.

По словам чиновников, у электронных рецептов есть преимущества и для врачей, и для пациентов. Специалисту теперь нет необходимости писать рецепт от руки, что позволяет экономить время и исключать ошибки.

Чтобы использовать цифровой документ, нужно установить приложение «Мой рецепт». Для получения препарата в аптеке пациенту достаточно показать индивидуальный код на экране телефона.

Система также показывает, есть ли нужное лекарство в аптеке, таким образом, нужный препарат найти будет проще. Для людей с хроническими заболеваниями есть возможность продлить рецепт онлайн, без визита к врачу.

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