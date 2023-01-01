Максим Артамонов Пермякам разрешили выкупать лекарства в аптеках по электронным рецептам Власти приняли соответствующий документ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое правительство приняло постановление, которое даёт возможность использовать электронные рецепты. Они будут равноценны традиционным рецептам от врача на бумаге. Об этом сообщает газета «Текст».

Требования к идентификации рецепта в форме электронного документа и человека, который обратится за лекарством, разработает краевой минздрав.

В прошлом году медучреждения Прикамья подключились к системе «Первый электронный рецепт». Она позволяет врачам выписывать рецепты пациентам на лекарственные препараты в цифровом виде. Дополнительно система может проанализировать всю информацию о предыдущих назначениях, схеме приёма, дозировках и совместимости.

По словам чиновников, электронный рецепт является преимуществом как для врачей, так и для пациентов. Специалисту теперь нет необходимости писать рецепт от руки, что позволяет экономить время и исключать ошибки.

Чтобы использовать цифровой документ, нужно установить приложение «Мой рецепт». Для получения препарата в аптеке пациенту достаточно показать индивидуальный код на экране телефона.

Система также показывает, есть ли нужное лекарство в аптеке, таким образом, нужный препарат найти будет проще. Для людей с хроническими заболеваниями есть возможность продлить рецепт онлайн, без визита к врачу.

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