В бюджет Пермского края с начала года поступило 107,9 млрд рублей Это 51,3% от годового плана доходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минфин Прикамья опубликовал основные параметры исполнения краевого бюджета на 1 июля 2023 года.

За шесть месяцев в казну поступило 107,9 млрд руб. Это 51,3% от годового плана доходов. В том числе по налогу на прибыль организаций — 43,5 млрд руб. (61,2% от годового плана), по налогу на доходы физических лиц — 19 млрд руб. (42,5%).

Собрано акцизов на 6,8 млрд, налога на совокупный доход — 5,4 млрд руб., налога на имущество — 9,4 млрд руб.

Безвозмездные поступления сложились в сумме 19,8 млрд руб.

Расходы бюджета Прикамья с января по июнь 2023 года составили 107,6 млрд руб., это 42,1% от плана на год.

Профицит бюджета региона — 252,7 млн руб.

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