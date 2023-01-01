В бюджет Пермского края с начала года поступило 107,9 млрд рублей
Это 51,3% от годового плана доходов
Минфин Прикамья опубликовал основные параметры исполнения краевого бюджета на 1 июля 2023 года.
За шесть месяцев в казну поступило 107,9 млрд руб. Это 51,3% от годового плана доходов. В том числе по налогу на прибыль организаций — 43,5 млрд руб. (61,2% от годового плана), по налогу на доходы физических лиц — 19 млрд руб. (42,5%).
Собрано акцизов на 6,8 млрд, налога на совокупный доход — 5,4 млрд руб., налога на имущество — 9,4 млрд руб.
Безвозмездные поступления сложились в сумме 19,8 млрд руб.
Расходы бюджета Прикамья с января по июнь 2023 года составили 107,6 млрд руб., это 42,1% от плана на год.
Профицит бюджета региона — 252,7 млн руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.