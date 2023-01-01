Алёна Бронникова Минкульт Прикамья опубликовал первый фильм киноальманаха «Кино=Добро» Новелла «Близкие люди» появилась в соцсети Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Министерство культуры Пермского края опубликовало первую новеллу из киноальманаха социальных фильмов «Кино=Добро» Антона Богданова. Ролик появился в официальной группе ведомства ВКонтакте.

«"Близкие люди" снял режиссёр Яков Юровицкий. Главные роли исполнили Юрий Назаров и Даниил Муравьёв-Изотов. Всего киноальманах состоит из пяти короткометражных игровых фильмов — "Близкие люди", "Настоящая красота", "Холод", "Балерина", "Мы рядом". Каждый из них рассказывает о вечных человеческих и семейных ценностях, о дружбе, надежде и любви», — сообщается на сайте краевого правительства.

Длительность первой кинокартины составляет 4,3 мин. Остальные фильмы опубликуют на этой неделе (6+). Почти все они основаны на реальных событиях.

Премьера киноальманаха состоялась 15 мая 2023 года. Кинокомпания «Проспект мира» представила сборник сделанных по образцу роликов Первого канала, снятых под руководством Тимура Бекмамбетова в конце 1990-х.





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