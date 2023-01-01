Ввод жилья в эксплуатацию в Прикамье в мае и июне опережал темпы прошлого года Поделиться Твитнуть

В июне 2023 года в Пермском крае введено 130,5 тыс. кв. м жилья. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщается на портале Единого ресурса застройщиков. Отмечается, что опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году в Прикамье наблюдается второй месяц подряд.

Также в июне в Пермском крае застройщиками введено 36,3 тыс. кв. м многоквартирных домов, что на 188,1%, больше, чем за АППГ. Опережение темпов в этом сегменте также фиксировалось и в мае.

Тем не менее, ввод жилья в Пермском крае за шесть месяцев (январь-июнь) 2023 года уменьшился в сравнении с первым полугодием 2022 года на 9,3%, а ввод многоквартирных домов застройщиками в Пермском крае за тот же период сократился по сравнению с АППГ на 29,4%





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