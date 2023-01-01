Объём ввода жилья в Пермском крае за год сократился на 9,3% За шесть месяцев в регионе построено 9,9 тысячи квартир Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Пермского края в январе-июне 2023 года предприятия и организации, а также индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 9933 квартиры общей площадью 926 тыс. кв. м. Это составляет 90,7% к объёму введённого жилья за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В ведомстве отметили, что индивидуальными застройщиками, которые строят за свой счёт или с использованием привлечённых средств, введено в эксплуатацию 693,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Это на 0,3% больше, чем в январе-июне 2022 года.

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