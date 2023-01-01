Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Прикамья Алексей Суздальцев Ему был 41 год Поделиться Твитнуть

Фото: Вадим Лумпов

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб стрелок стрелкового отделения из Горнозаводска Пермского края Алексей Суздальцев. Об этом сообщил глава округа Вадим Лумпов на своей странице в соцсетях.

Алексей погиб 9 июля, в августе ему исполнилось бы 42 года.

«От себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея. О дате и месте прощания сообщу позже», — написал чиновник.

Где и при каких обстоятельствах убили Алексея Суздальцева, местные власти не уточняют.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО 6 июля погиб житель Александровского муниципального округа Пермского края Виталий Мартынюк. Как сообщили в местной администрации, военнослужащему был 31 год.

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