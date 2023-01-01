В ходе спецоперации погиб 31-летний житель Прикамья Виталий Мартынюк
О дате похорон будет сообщено дополнительно
В ходе СВО на Украине 6 июля погиб житель Александровского муниципального округа Пермского края Виталий Мартынюк. Как сообщили в местной администрации, военнослужащему был 31 год.
Чиновники выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. «Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — сказано в информации.
О дате похорон будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что в Осе Пермского края состоялись похороны участника спецоперации Сергея Старкова. Он погиб 22 июня.
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