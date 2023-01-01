В ходе спецоперации погиб 31-летний житель Прикамья Виталий Мартынюк О дате похорон будет сообщено дополнительно Поделиться Твитнуть

Виталий Мартынюк / фото: vk.com/public183771914

В ходе СВО на Украине 6 июля погиб житель Александровского муниципального округа Пермского края Виталий Мартынюк. Как сообщили в местной администрации, военнослужащему был 31 год.

Чиновники выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. «Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — сказано в информации.

О дате похорон будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Осе Пермского края состоялись похороны участника спецоперации Сергея Старкова. Он погиб 22 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.