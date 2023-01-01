Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО Сергея Старкова Он погиб 22 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Осинского городского округа

В Осе Пермского края состоялись похороны участника российской спецоперации Сергея Старкова. По сообщению администрации Осинского городского округа, он погиб 22 июня этого года при выполнении боевой задачи в ходе СВО.

При каких обстоятельствах погиб военнослужащий, местные чиновники на уточнили.

Администрация и дума Осинского городского округа выразили соболезнования родным и близким Сергея Старкова.

Напомним, в июне в Осе похоронили ещё одного военнослужащего, погибшего в зоне спецоперации, — Алексея Голдобина. Его убили 20 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.