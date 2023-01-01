Максим Артамонов Эксперты объяснили возросший спрос на туристические поездки в Пермский край Этим летом в Перми отмечен самый большой рост отельных бронирований среди российских городов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование турпотока в российских регионах. По его итогам высяснилось, что летом этого года спрос на размещение в гостиницах Перми по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в три раза. Как рассказали «Новому компаньону» в OneTwoTrip, это связано с несколькими факторами.

Средняя стоимость номера, по данным сервиса, составляет 2,4 тыс. руб. в сутки. На втором и третьем местах оказались Мурманск и Смоленск соответственно. При этом в Мурманске стало останавливаться на две трети больше путешественников, а в Смоленске показатель вырос более чем на треть.

В топ-10 городов, которые показали максимальный рост спроса, вошли Владикавказ (2 тыс. руб.), Челябинск (2,5 тыс. руб.), Тверь (1,9 тыс. руб.), Пятигорск (1,9 тыс. руб.) и Тюмень (1,7 тыс. руб.).

По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, россияне в целом продолжают больше путешествовать по стране. В Перми и Пермском крае есть уникальные природные ландшафты, старинная архитектура, а также большое количество самобытных и колоритных посёлков с красивыми видами.

«Регион может предложить разный досуг: круизы, экологический и культурно-познавательный туризм, а также санаторно-курортный отдых. Здесь большое количество санаториев различной направленности лечения, которые расположены на минеральных источниках. Для развития и продвижения турпотока вводятся различные инициативы. В этом году к 300-летию Перми было разработано свыше 100 туристических маршрутов, что также повышает спрос на поездки в регион», — пояснила она.

Шелехова также отметила и событийный туризм. Так, в Пермском крае проводятся различные мероприятия: Дягилевский фестиваль, открытый конкурс артистов балета России «Арабеск», международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», фестиваль современного искусства «Живая Пермь», фестиваль «Белые ночи в Перми» и другие.

В связи с этим Елена Шелехова считает, что «можно с уверенностью сказать: Пермь и дальше будет привлекательным туристическим направлением».

В краевом минтуризма также отмечают рост интереса к Пермскому краю. С одной стороны это связано с активно развивающейся туристической инфраструктурой, а с другой — обширной линейкой мероприятий.

«Параллельно с этим отрасль достаточно быстро развивается, предприниматели охотно взаимодействуют с министерством, которое в свою очередь выделяет гранты, оказывает информационную и консультационную поддержку. Также существуют меры поддержки для муниципалитетов Пермского края, который также пользуются спросом. Благодаря всей перечисленной выше работе в прошедшем году был побит рекорд туристического потока в регион, в текущем году мы планируем превысить и этот показатель», — отмечают в минтуризма.

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