В МЧС Пермского края предупредили о грозах ночью и днём 18 июля Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей о грозах на территории региона ночью и днём 18 июля. Во вторник в ночные часы дожди пройдут местами, а днём они прогнозируются по всей территории.

Спасатели рекомендовали людям соблюдать правила безопасности: не прятаться во время непогоды под деревьями, избегать нахождения под линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Водителям рекомендовано двигаться в соответствии с погодными условиями, не совершать резких маневров.

Ранее синоптики прогнозировали в Пермском крае дожди и грозы на протяжении всей недели.

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