В Пермском крае до 20 июля сохранится высокая пожарная опасность Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Прикамье с 18 по 20 июля сохранится высокая пожарная опасность (так называемый 4 класс горимости). Как поясняют в ГУ МЧС по Пермскому краю, это означает значительный риск возникновения лесных пожаров, сообщает «Рифей».

В связи с этим жителей региона просят соблюдать меры безопасности топке печей в банях, при разведении костров и открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Напомним, по информации синоптиков предстоящая неделя ожидается тёплой, но дождливой. Это несколько улучшит состояние с засухой в территориях. Однако дожди будут небольшие и пройдут только в отдельных районах.

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