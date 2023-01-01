Пермский край выполнил план по весеннему призыву на 100% В армию отправлено более 3100 прикамцев Поделиться Твитнуть

фото: министерство территориальной безопасности Пермского края

По итогам весеннего призыва в ВС России, завершившегося в этом году 15 июля, Пермский край выполнил план по отправке в войска новобранцев на 100%. На срочную службу направлено более 3100 прикамцев. Об этом сообщили в региональном минтербезе.

Отмечается, что пермяки будут служить во всех родах войск Вооружённых сил и национальной гвардии РФ от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Симферополя.

«Ребята, проживающие в Пермском крае, проявляют активное желание идти в армию, служить и защищать интересы Родины во всех уголках страны, считая прохождение срочной службы не только своим долгом и обязанностью, но и почётным правом», — утверждают в министерстве.

Напомним, отслужившие срочную службу молодые люди получают преимущества при поступлении в вузы и при трудоустройстве.

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